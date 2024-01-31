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Отзывы покупателей

Если бы не купон, я бы не купила себе Айфон 8+. Решила попробовать, что такое эти купоны, открыла, ввела промокод на скидку, и как раз на желаемый Айфон была акция. Правда, не -20%, а -15%, но это мелочи: экономия получилось неплохая всё равно. Первый раз пользовалась купоном, но точно не последний!

  • Юлия
  • 01.04.2019

Купила себе Apple Watch 4, пока в re:Store была скидка к празднику. Вещица – огонь, есть даже датчик экстремально низкого или высокого пульса. А ещё часы следят за состоянием и могут вызвать скорую, если стало совсем плохо. Надеюсь, до такого не дойдёт, а вот для тренировок в зале очень удобно. И смотрятся они эффектно на руке.

  • Анюта Максимова
  • 17.02.2019

Мне недавно подарили последний Айфон. Наушники и кабель я пошла заказывать в re:Store, ибо надёжно и официально. Как раз попался на глаза промокод, удалось немного скинуть цену.

  • Элина Ш.
  • 21.01.2019

Как купила себе свой первый Айфон, с тех пор предпочитаю только продукцию Эппл. В этом магазине у меня сердце радуется)) Большой выбор, лояльная ценовая политика, да еще и скидки в придачу! Уже приучила себя регулярно смотреть проспекты с акционными предложениями, и я частенько нахожу там приятную информацию))

  • Ольга
  • 18.11.2018

Заказал себе телефон поскольку стоимость была немного дешевле,чем в магазинах,а качества товара проверенное. С телефоном действительно проблем не было и нет, все хорошо, но качество доставки мне совершенно не понравилось. Товар на сайте был доступен, операторы по телефону это тоже подтвердили, а на практике оказалось, что товара нет, и мне никто не сообщил об этом пока я не позвонил сам. Потом пришлось еще подождать прилично, пока телефон всетаки доставили.

  • Алексей
  • 10.10.2015
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Информация о магазине restore

Как активировать промокод restore

Всего несколько шагов отделяют вас от выгодного шопинга с нашими промокодами в онлайн-магазине Restore! Ознакомьтесь с актуальными скидками и подберите наиболее подходящий для себя вариант. 1. Нажмите на кнопку «Открыть купон». На вашем экране появится специальный код, с помощью которого вы сможете снизить стоимость интересующего вас товара. Эти символы нужно выделить и скопировать. открыть купон рестор 2. Перейдите на сайт re-store.ru. В каталоге магазина найдите технику или аксессуар, который планируете приобрести. Внимательно проверьте все характеристики и переместите объект в «Корзину» при помощи кнопки «Купить». купить товар 3. Если выбор позиций завершен, начните оформление нажатием на надпись «Перейти в корзину». перейти в корзину 4. Вам будет предложено указать регион, в котором вы находитесь. Это необходимо для определения способов доставки. корзина 5. Повторно удостоверьтесь, что в корзине находится именно тот товар, который вы собираетесь купить. Укажите необходимое вам количество. Решите, понадобятся ли вам дополнительные аксессуары и услуги. содержимое корзины 6. Настало время воспользоваться выбранной акцией. Над итоговой стоимостью вы увидите призыв «Ввести промокод». Нажмите на эту фразу. На ее месте появится пустое поле. Вставьте в него скопированные ранее символы. Теперь цена покупки изменится в меньшую сторону. ввести промокод 7. Нажмите на кнопку «Оформить заказ», чтобы перейти к вводу информации о покупателе. 8. Если у вас есть логин и пароль на этом портале, введите их на открывшейся странице. Вы также можете пройти упрощенную регистрацию или продолжить, указав только свое имя, электронную почту и телефон. получатель заказа 9. Перейдите к выбору способа оплаты и получения. Для каждого варианта доставки будет указаны дата и время прибытия в пункт назначения. способ оплаты и доставки 10. Вы можете оплатить покупку при получении или путем безналичного расчета. Выбрав подходящий вариант, укажите, какой способ связи с консультантами магазина для вас предпочтительнее. способ связи 11. Все формальности соблюдены, и вы можете завершить процесс нажатием кнопки «Подтвердить заказ». Надеемся, вы смогли оценить удобство и выгоду совершения покупок на сайте Restore с помощью наших промокодов. На Promokodus вас всегда ждут актуальные купоны известных магазинов, которые позволят вам серьезно экономить на приобретении любимых вещей!

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