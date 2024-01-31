«Мимино» – ресторан грузинской кухни. Клиенты могут отведать классические национальные блюда: обычные и жареные хинкали, долму, чахохбили, а также хачапури, пироги с различными начинками, шашлыки, приготовленные на мангале, и многое другое. В меню есть копченые сыры, соленья, десерты, горячие напитки, лимонад и разнообразные соусы. Ты сможешь заказать еду с доставкой на дом! Заявки принимаются на фирменном сайте и в приложении для смартфона. В описании каждого блюда есть подробности о его весе и составе. Заведение регулярно радует покупателей специальными предложениями, благодаря которым они легко могут сэкономить значительную сумму денег! Мы собрали для тебя список всех новых акций сети! В этом разделе перечислены актуальные купоны и промокоды на скидку «Мимино» за январь 2024 года. Изучи представленные варианты и активируй их, чтобы получить максимальную выгоду при оплате заказа!

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