«Лачи» – это загородный клуб со сказочным ландшафтом, общественной баней и отдыхом для всей семьи. Расположение недалеко от Москвы, есть своя парковка. Запланируй отпуск там и проведи его самым приятным и интересным образом. Вкусная еда включена в стоимость. Классные акции и специальные предложения ждут на странице, торопись использовать. Бронируй жилье прямо на сайте: номера или коттеджи на выбор. Расслабься в банях и на спа-процедурах, пожарь шашлык в беседке с мангалом или займись активным видом проведения досуга, таким как лазертаг, баскетбол, футбол и другие. Для детей предусмотрены площадки, анимация и иные активности. Устрой здесь шикарные праздники или мероприятия на высоком уровне. Закажи обратный звонок и получи исчерпывающую информацию по всем волнующим пунктам. Оформляя бронь, активируй наши промокоды и купоны «Лачи» за январь 2024 года, экономь и просто отлично отдохни.

Подробнее Скрыть