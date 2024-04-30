Таксовичкоф – это единственное безопасное и надежное такси по городу. Пользуюсь давно. Сбой был только однажды, и то по моей глупости.

Встречаю по инету кучу спамных положительных отзывов, Таксовичков видать всеми силами поддерживает сам себя. Оставлю свой реальный отзыв)) В целом компания устраивает, много новых машин, водители нормальный, едут даже, если нет машин по близости, мы так не могли заказать машину в Пушкине через Убер, а Таксовичков поехал, хоть и ждали 20 минут, но всеже. По пробкам по городу удобно ехать, выходят не такие заоблачные сумма, как в сервисах с расчетом за время или за время+километраж.