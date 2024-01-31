Medi – производитель компрессионных и ортопедических изделий. Продукция бренда используется для реабилитации после травм, а также для лечения и профилактики заболеваний. В фирменном интернет-магазине представлен широкий спектр товаров немецкой марки. На сайте можно заказать трикотаж, обувь, стельки, бандажи и многое другое. Компания предлагает ряд сопутствующих услуг, в том числе консультации специалистов, изготовление на заказ, сканирование стоп и подбор на дому. Доступна оплата наличными и картами. Участие в дисконтной программе позволит экономить значительные суммы и получать эксклюзивные предложения. Нужна максимальная выгода? Обрати внимание на купоны и промокоды на скидку Medi-salon («Меди-салон») за январь 2024 года. Изучи список действующих акций в этом разделе, выбери оптимальный вариант и купи все необходимое без переплаты!

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