«Ростелеком» – российский провайдер цифровых услуг. Компания обеспечивает надежными коммуникациями корпоративных пользователей, органы государственной власти и частных клиентов. Предприятие предлагает абонентам телефонию, высокоскоростной доступ к глобальной сети и платное телевидение с широким функционалом. Дочерняя фирма «Теле2» является одним из крупнейших мобильных операторов. Воспользуйся отдельными предложениями или оформи подписку на комплексный пакет по выгодной стоимости! В линейки тарифов входят интернет, сотовая связь и видеосервис. При оформлении абонемента ты сможешь взять в аренду необходимое оборудование. Сэкономь на оплате значительную сумму! Обрати внимание на купоны и промокоды «Ростелеком» (rt.ru) за январь 2024 года, опубликованные в нашем каталоге! Активируй их во время заказа и получи скидку или дополнительный бонус! Реклама. ПАО «Ростелеком» ИНН 7707049388

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