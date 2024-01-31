Интернет-магазин «Принтер-Плоттер» рад представить к приобретению печатное оборудование и оргтехнику, в том числе сканеры, фрезеры, резаки, копиры и расходные материалы. В ассортименте представлено большое количество различных наименований от известных и проверенных брендов индустрии. Магазин с удовольствием предоставляет клиентам различные акции на отдельные группы товаров. В карточках каталога предоставлена полная информация о модели, на каждую действует официальная гарантия. Для демонстрации оборудования создан зал, куда можно попасть и протестировать нужные единицы на своих материалах, оставив заявку. Есть разные способы оплаты, в том числе в лизинг, доставка по России осуществляется одной из транспортных компаний на выбор. Закажи обратный звонок и получи подробную профессиональную консультацию, или задай любой интересующий вопрос в чат поддержки на сайте. Активируй промокоды «Принтер-Плоттер.ру» за январь 2024 года для получения дополнительной выгоды.

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