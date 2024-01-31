Онлайн-гипермаркет «Доминго» предлагает строительные материалы и многочисленные товары для дома. Ассортимент включает в себя столярные изделия, сухие смеси, керамическую плитку, лаки, краски и прочее. В продаже есть инструменты, люстры, дачный инвентарь, а также декор, посуда и бытовая химия. Среди услуг компании – аренда оборудования и садовой мебели, подготовка дизайн-проектов, установка дверей и сантехники, а также пошив штор, распил древесины и многое другое. Ты сможешь лично забрать заказ в одном из магазинов или оформить его доставку на нужный адрес. Для клиентов сети предусмотрена бонусная программа. Интересуешься дополнительной выгодой? Обрати внимание на промокоды «Доминго» за январь 2024 года, размещенные на нашем сайте! Изучай действующие предложения и применяй оптимальные варианты при оплате, чтобы получать существенные скидки и различные бонусы!

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