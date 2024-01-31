Rapido – это служба доставки аппетитных блюд для клиентов с разными гастрономическими предпочтениями! Изысканная итальянская пицца и сытные сэндвичи, приготовленные по уникальным рецептам, свежие салаты и пикантные закуски, китайская лапша в коробочках и классические японские роллы впечатлят любого гурмана. Компания время от времени балует заказчиков специальными предложениями, акциями и розыгрышами. Постоянные клиенты регулярно получают скидки. При заказе блюд на определенную сумму вы не оплачиваете услугу доставки курьером. Хотите почаще баловать себя аппетитными блюдами? Организуйте вкусный ужин или обед без лишних затрат, используя промокоды «Рапидо» за январь 2024 года! Мы постоянно предлагаем вам эксклюзивные скидочные купоны и промокоды Rapido, которые действуют в течение определенного периода времени.

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