Компания Суши Make основана в 2010 году и вот уже 10 лет радует ценителей паназиатской кухни свежими роллами, горячими WOKами и азиатскими супами. Сегодня Суши Make - это более 80 суши-баров в гг. Москва, Новосибирск, Барнаул, Рубцовск, Новокузнецк. Закажите свои любимые блюда на сайте суши-маке.рф, по телефону или через мобильное приложение и вам доставят их к указанному сроку. Суши-бары тщательно следят за качеством продукции и уделяют особое внимание всем гостям. На этой странице размещены актуальные купоны и промокоды «Суши Make» за апрель 2024 года. Используйте их и получайте скидки и подарки. Следите за новыми акциями!

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