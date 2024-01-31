Ecco – это скандинавский стиль и качество

Датская фирма «Экко» производит обувь и кожгалантерею более 55 лет. За это время компания сформировала четкий подход к каждому этапу производства зарекомендовала себя с лучшей стороны. Купить продукцию можно в любой из 14 000 точек продаж в 88 странах мира или заказать с доставкой в онлайн-магазине. Принципы фирмы Ecco – это классические формы, лаконичный дизайн, неизменные удобство и качество продукции. Но простота не означает скуку! Скандинавский стиль, который прослеживается в каждой модели обуви или аксессуаре, – это смелое, свежее решение и материалы премиум-класса. Кожа, которую используют обувщики Ecco, признана сырьем класса luxury благодаря своему качеству. Чтобы вы могли чаще радовать себя приятными покупками, компания устраивает сезонные распродажи, праздничные акции и раздает сюрпризы в честь открытия новых розничных магазинов. Кстати, на территории России их уже 256 в 24 городах.

Преимущества сети «Экко»

7 лет подряд фирма становится обладателем премии «Любимый бренд россиян» в категории «Обувь». В чем же секрет неизменного успеха?

Качество. Ecco полностью контролирует производство обуви, выбирая кожу, достойную данной марки. Покупатели отмечают ее долговечность, водонепроницаемость и износостойкость.

Дизайн. Фирма остается верна северной концепции простых форм и богатого содержания. Этот принцип воплощается в простых, но удобных моделях, которые годами не выходят из моды.

Инновации. На производстве используется ряд авторских технологий, которые делают обувь удобнее и прочнее. Здесь применяют эксклюзивные водоотталкивающие покрытия, используют технологию поддержки свода стопы при каждом шаге и мембранные материалы.

Универсальность. Продукция Ecco рассчитана как на взрослых мужчин и женщин, так и на детей. В коллекциях собраны повседневные, классические и спортивные модели.

Доступность. Выбрать именно вашу пару из широкого ассортимента можно в одном из магазинов или через каталог на сайте. Всего в мире существует 2000 фирменных бутиков, причем сеть постоянно растет и расширяется.

Лояльность. Клиентов в «Экко» любят и стараются порадовать скидками, подарками и другими бонусами. Постоянных покупателей приглашают в бонусный клуб, где можно копить и тратить специальные баллы.

Удобство доставки и оплаты. Здесь принимают карты основных платежных систем – «МИР», Visa, MasterCard – и наличные средства.

Доступен самовывоз из фирменных салонов, а покупку от определенной суммы (зависит от города) можно бесплатно получить у курьера или в постаматах и пунктах выдачи Pick-up, Boxberry, PickPoint. Используя промокоды и дисконт-купоны от сервиса «Промокодус», вы сэкономите на покупках в Ecco и получите доступ к специальным условиям и секретным скидкам.

Как сэкономить в «Экко»?

Хорошая обувь не может стоить дешево. Но это не значит, что за покупку придется выложить всю месячную зарплату. Следуйте нашим подсказкам, и вы не переплатите.

Изучите раздел «Акции» на сайте: там собраны текущие предложения со скидками и промокодами, а также анонсы сезонных распродаж.

Во вкладке «Дисконт» представлены модели прошедших сезонов и хиты продаж с уценкой. Скидка на некоторые из них составляет более 50%.

Вступите в бонус-клуб и получите карту лояльности, совершив покупку на определенную сумму. Скидка по карте растет пропорционально потраченным средствам.

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Станьте членом официальных групп бренда в социальных сетях. На их страницах публикуют анонсы новинок, распродаж, а также промокоды и акции к праздникам.

Примените коды купонов, собранных сервисом «Промокодус», при покупке обуви и аксессуаров из кожи через интернет.

Инструкция по использованию промокодов Ecco

Прежде чем совершать покупки на ecco-shoes.ru, ознакомьтесь со списком текущих спецпредложений и бонусов. Обратите внимание на срок их действия и дополнительные условия. Часто промокоды не суммируются с другими скидками. Нажмите «Открыть купон», и вы увидите его номер во всплывающем окне. Уникальный код необходимо скопировать перед началом шопинга. Переходите на сайт компании Ecco и выбирайте понравившиеся товары из каталога. Для удобства воспользуйтесь поиском по сезону, коллекции или типу обуви. Щелкните по ярлыку понравившейся модели для получения детальной информации. На следующем этапе выберите желаемый цвет, размер и другие ее характеристики: вы увидите наличие пары в магазинах и доступность ее на сайте. Нажмите «Купить» и «Оформить заказ». Внимательно проверьте параметры обуви, добавьте средства по уходу, если желаете. Введите номер бонус-карты и промокод в отведенные для этого поля, выберите вариант доставки. Итоговая сумма отобразится с учетом всех скидок и условий. Хотите покупать качественную обувь с хорошей скидкой? Наш сервис готов помочь. Промокоды Ecco за январь 2024 года позволят вам порадовать себя и своих близких выгодными приобретениями.

Черная пятница в Ecco

Беспрецедентная распродажа Black Friday в Ecco – это возможность обновить свою коллекцию обуви без больших финансовых вложений! В дни акции покупателей ждут товары из каталога со скидками и другие выгодные условия покупок, которые в обычные дни недоступны. В широком модельном ряду можно найти множество вариантов классической, повседневной, спортивной и туристической обуви на любой сезон. Стиль и качество продукции этой компании уже не первый год радуют своих клиентов. На promokodus.com представлены бесплатные промокоды и другие актуальные предложения сети обувных магазинов Ecco. Переходите на официальный сайт фирмы, чтобы воспользоваться условиями акции. Покупайте и экономьте!