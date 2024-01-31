Московский международный Дом музыки – уникальный многофункциональный центр, в котором проводятся многочисленные мероприятия для детей и взрослых. Ты сможешь посетить спектакль, принять участие в творческом вечере, посмотреть презентацию или организовать корпоративную встречу. В подземной части здания оборудован современный паркинг. Загляни в онлайн-афишу, чтобы ознакомиться с концертной программой! На официальном сайте можно выбрать место в зале и купить входной билет. В продаже есть годовые абонементы по выгодной стоимости. Воспользуйся действующими акциями, чтобы сэкономить крупную сумму при оплате заказа! Мы собрали для тебя список промокодов Московского Дома музыки («ММДМ») за январь 2024 года. Специальные предложения из нашего каталога дают право на получение скидок или бонусов. Ищи подходящие варианты и оплачивайте услугу на комфортных условиях!

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