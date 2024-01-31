«Нашенька» (ранее – Птицефабрика «Северная») – крупный производитель мяса цыплят-бройлеров. Производственные мощности бренда расположены на территории Ленинградской области и обеспечивают качественной едой миллионы семей в регионе. Весь процесс подчинен общей системе контроля, а компания управляет каждым этапом изготовления, от ухода за птицей до упаковки. На фирменном сайте можно приобрести все виды продукции предприятия без наценки. В интернет-магазине есть целые тушки курицы, субпродукты, а также фарш, котлеты, маринованные продукты и другие полуфабрикаты премиального уровня. Заказы доставляются до указанного в заявке адреса – дома или офиса. Фирма регулярно проводит разнообразные акции. На этой странице можно узнать обо всех специальных предложениях и условиях их действия! Ищи в списке подходящие промокоды «Нашенька» за январь 2024 года, применяй их и получай потрясающие скидки или приятные бонусы!

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