Промокоды на скидку Adidas за январь 2024
Активные купоны и промокоды Adidas январь 2024
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Отзывы покупателей
Люблю спортивный стиль для города и тренажерки. На сайте Адидаса брал кроссовки, толстовку и спортивную сумку. Там сейчас как раз скидки на мужскую коллекцию. Удалось сэкономить больше 30%.
- Даниил
- 21.02.2019
Когда в первый раз заказывала одежду для тренировок в Адидасе, мне дали промокод как новичку. Теперь я постоянная клиентка, потому что мне нравится, как там относятся к спорту и разным человеческим возможностям. И конечно, я ценю неизменное качество.
- Мария Денисова
- 12.02.2019
В погоне за низкой ценой люди часто покупают всякое барахло, потому что оно дешевое. Но оно и изнашивается быстро. Я считаю, что лучше взять оригинальные кроссы Адидас, чем какую-то китайскую подделку. А когда получаешь промокод на скидку в этом магазине, в принципе цена становится не такой уж высокой по сравнению с рыночной. Взял и очень доволен.
- Евгений
- 10.12.2018
Реклама Адидаса и меня не оставила равнодушным. В их одежде даже ощущения другие, ассоциирую себя с профессиональными атлетами. В общем, хорошо, что у них тоже есть свои акции, а промокод помогает мне хорошо сэкономить на покупке.
- Саня
- 30.11.2018
Одежда этой марки меня никогда не подводила. Куда бы ни собирался, всегда беру их термобелье и ветровки. Качество вне всяких похвал!
- Владимир
- 30.09.2018
Безусловно, в этом магазине нужно ловить время сезонных скидок. Товар здесь мегасуперский, но и не дешевый. Круто, что в нашем магазине еще и спортивные тренинги проводят.
- Володя
- 23.09.2018
Всегда ищу возможность воспользоваться акциями в Black Friday, ведь это реальная возможность найти товар с очень неплохими скидками. В этот раз удалось воспользоваться промокодом на спортивную обувь – в результате фирменные кроссовки мне достались со скидкой 40%! Очень довольна, нигде таких выгодных предложений больше не встречала, плюс еще и бесплатную доставку оформили))
- Наталья
- 30.11.2017
Моя любимая фирма еще со времен СССР – «Адидас». Я уже на пенсии, но до сих пор активно занимаюсь спортом. В СССР настоящие адидасовские вещи трудно было достать, сейчас дорого купить, поэтому приходилось все донашивать до дыр. И тут – «Черная пятница» на сайте, всяческие скидки с промокодами и бонусами! Заказал, но долго не верил, что за такие цены форма и кроссовки придут хорошего качества, а уж в качестве-то я разбираюсь. Не обманули, всё отлично! Теперь в новых вещах чувствую себя молодым спортсменом, чему очень-очень рад. Спасибо!
- Виктор Геннадиевич
- 27.11.2017
Почему я не знала раньше! Честно говоря, я не фанат модной спортивной одежды. Мне совсем не важно, какого сезона мои лосины, поэтому я невероятно рада, что в Адидас есть распродажи со скидками до 70%! В розничных магазинах с такими скидками я видела только размер xxl:)) Вдвойне приятно, что одежда действительно качественная, это другой уровень комфорта на тренировке, когда ты в правильной форме! спасибо магазину:)
- Наталья
- 09.11.2016
Информация о магазине Adidas
Adidas.ru – это официальный интернет-магазин, российское представительство производителя Adidas. Здесь ты можешь купить спортивную одежду, обувь и аксессуары для каждого члена семьи. Есть женские и мужские товары, одежда для младенцев и подростков.
Товары можно отнести к средней ценовой категории. Есть вещи по достаточно демократичной цене, а есть такие модели, которые лучше покупать со скидкой. Мы можем тебе в этом помочь. На сайте promokodus.com можно выбрать скидочные купоны «Адидас», чтобы снизить цену на фиксированную сумму или процент.
Ассортимент магазина Adidas.ru
- Мужчины могут купить обувь, куртки, брюки, толстовки, одежду для бега и походов, для игры в хоккей и катания на лыжах.
- Женщины покупают обувь, куртки и жилеты, худи, леггинсы, купальники и спортивные бра. Для удобства выбора товары разделены по видам спорта: бег, йога, пилатес, плавание.
- Для детей «Адидас» предлагает большой ассортимент спортивной, повседневной одежды и обуви. Для зимы можно приобрести утепленные куртки, брюки и обувь, для лета – шорты, футболки, кеды и сандалии. Если ребенок ходит в секцию, загляни в раздел каталога «Футбол», «Теннис», «Танцы» и в другие категории.
В разделе «Аксессуары» можно подобрать рюкзаки, носки, головные уборы, коврики для йоги, мячи и бутылки для воды. Код на скидку в Adidas позволяет купить все эти товары по более выгодным ценам.
Как покупать спортивную одежду и обувь со скидкой?
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- Акционными предложениями, чтобы сэкономить до 70%.
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Как оформить онлайн-покупку?Если ты покупаешь товары по акции, то нажми «Открыть купон», выбранного предложения. Тебя автоматически перебросит на промо-страницу интернет-магазина. Там будет список товаров, участвующих в акции, которые можно купить прямо сейчас по выгодной цене.Если ты выбрал промокод, кликни по предложению «Показать код». Откроется две вкладки: одна – страница нашего сайта, другая – интернет-магазина «Адидас». Скопируй код с promokodus.com и вставь его в специальное окошко виртуальной «Корзины» на сайте магазина. Прежде чем оплачивать товар проверь, сработала ли ссылка. Пожалуйста, вернись к нам, чтобы оставить отзыв о промокоде на скидку от Adidas для других посетителей.Интернет-магазин принимает оплату онлайн несколькими способами: по картам VISA, Mastercard, МИР, а также Apple и Google Pay, «Юmoney», SberPay. Получить товар можно в постамате или выбрать курьерскую доставку. Вернуть неподошедшую вещь можно обратно курьеру, у тебя есть 15 минут на примерку, а также через постамат либо транспортную компанию. Оформи возврат через СДЭК, Hermes, PickPoint или «Почту России».
Почему стоит покупать продукцию «Адидас»?Часть ассортимента изготавливается из перерабатываемых материалов. Если ты заботишься о природе – это твой выбор. Покупай продукцию Adidas, если ты ценишь спортивный стиль, качество и носкость изделий. Тебя порадуют идеально ровные швы, отсутствие торчащих ниток и смазанного клея. Модели бренда «Адидас» вне времени, всегда в тренде, их можно носить много лет.Выбирай качество по разумным ценам!
- Вступай в программу Creators Club. Это позволит тебе первому узнавать о выходе новых коллекций, получать дополнительные бонусы и подарки. Тебя будут приглашать на закрытые мероприятия для участников клуба.Интернет-магазин предлагает уникальную акцию по персонализации понравившейся одежды или обуви. Доплатив небольшую сумму, ты сможешь заказать любую надпись, которую для тебя нанесут на товар. Например, имя, бренд, город, слоган, название любимой спортивной команды или что-нибудь другое. Ссылку на акцию ты можешь найти на нашем сайте promokodus.com.Рекомендуем после регистрации в «Личном кабинете» интернет-магазина подписаться на рассылку. Это даст тебе дополнительную скидку в 10%. Товары, участвующие в распродажах, и акционные предложения постоянно меняются. Но ты можешь не отслеживать их самостоятельно. Просто подпишись на нашу рассылку, чтобы быть в курсе новых предложений «Адидас» и других спортивных магазинов.Покупай товары с максимальной выгодой!