В онлайн-ресторане Mario Pizza представлен потрясающий выбор итальянских, европейских, японских блюд для самых требовательных гурманов. Сочная и хрустящая пицца на тонком тексте, тающая во рту паста с морепродуктами, аппетитные запеченные роллы с сырной шапочкой, оригинальные закуски в соблазнительной панировке – меню наверняка порадует вас разнообразием. Для удобства сотрудничества разработано функциональное мобильное приложение: совершайте вкусные покупки в несколько кликов! Обязательно присоединяйтесь к программе лояльности, чтобы получать бонусы на следующие заказы. Вас также ожидают отличные сезонные акции. Вы не отказались бы от дополнительной скидки на выбранные позиции меню? Экономьте на ресторанной еде, используя размещенные ниже промокоды «Марио Пицца» за январь 2024 года! Важное условие: каждый купон требует активации в указанный срок.

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