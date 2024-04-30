«Тимс пицца» приглашает отведать популярное европейское блюдо, приготовленное по классическим и фирменным рецептам. При заказе еды ты сможешь выбрать подходящий размер и указать вид теста. «Дабл Пепперони» в форме сердца порадует твою вторую половинку, а вегетарианский вариант непременно оценят клиенты с особыми вкусовыми предпочтениями! Время ожидания сотрудника – не более часа. Курьер привезет готовую покупку сразу после приготовления в специальном термочехле. В качестве приятного дополнения можно приобрести легкие закуски и холодные напитки. Промокоды «Тимс пицца» за апрель - май 2024 года помогут пообедать или поужинать на выгодных условиях и не потратить лишних средств! В этом разделе мы собрали для тебя самые актуальные предложения! Воспользуйся шансом, выбирай на этой странице лучшие акции и активируй крупные скидки при оплате чека!

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