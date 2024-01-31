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Купоны City Star

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Отзывы покупателей

Много яркой, стильной и оригинальной одежды! Заказывала несколько раз леггинсы для занятий спортом. Очень ими довольна, занятия и стирки хорошо выдерживают. Первая доставка была быстрой, второй заказа доставили позже срока, но для меня это было не критично. Широкий выбор, жаль, что коллекции не очень часто обновляются. В целом самими вещами очень довольно, рекомендую.

  • Татьяна
  • 12.08.2017
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