Хочешь вкусно поесть и атмосферно посидеть? Отправляйся в Birwain – гастробар в новом формате в Санкт-Петербурге. В ассортименте шаверма и пицца, хачапури и закуски, роллы и суши, а также разнообразные напитки. Попробуй привычные и любимые блюда в новом вкусе. Здесь найдутся разные рецепты: для любителей сладкого или пикантно острого, для гурманов, а также для ценителей классики. Пользуйся кешбэком с каждой покупки, заказывай сеты и комбо, а также обращай внимание на сезонные акции. Скачивай мобильное приложение и узнавай обо всех спецпредложениях первым. Заказывай все домой или в офис, и никогда не останешься голодным! Покупай ланч на работу или праздничный стол для друзей. Свежие ингредиенты и профессиональные повара заведения творят волшебство. Активируй промокоды «Бирвайн» за январь 2024 года, чтобы не только насладиться отличной едой, но и приятно сэкономить.

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