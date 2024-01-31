City Sightseeing – это сервис лучших экскурсий по городам России на двухъярусном автобусе. Выбирай поездку с гидом и узнаешь много интересного о самых крутых и известных, а также малоизвестных местах. Все самые яркие достопримечательности можно с легкостью увидеть со второго этажа. Есть аудиогид на десяти языках. Служба работает ежедневно с утра до вечера. Приобретай билеты с купонами на экскурсию на двухэтажном автобусе. Предоставляются льготные тарифы для отдельных категорий граждан. Также доступны речные прогулки на катере. Компания предлагает программу лояльности для постоянных клиентов, а также интересные акции. Выбери из множества опций то, что интересует тебя. Позвони диспетчеру и узнай всю необходимую информацию. Арендуй транспорт для своих нужд, и отлично проведи время отдыха. Используй наши промокоды и купоны City Sightseeing за январь 2024 года и осмотри все улочки с приятной выгодой.

Подробнее Скрыть