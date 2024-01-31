PromoDJ – это уникальная социальная сеть для начинающих музыкантов и профессионалов в сфере электронной музыки. Интернет-ресурс позволяет пользователям размещать свои треки и получать оценки от меломанов, прослушивать новые композиции других участников и общаться с единомышленниками. На сайте также можно ознакомиться с афишей предстоящих музыкальных событий в вашем городе. После покупки платного аккаунта вам будут предоставлены дополнительные привилегии, например, надежная защита авторских прав, яркий цвет никнейма, брендирование страницы и плеера, возможность продавать свои треки. Вас заинтересовали преимущества премиум-аккаунта? Прежде чем произвести оплату услуг в системе, активируйте текущие промокоды PromoDJ за январь 2024 года. Наши купоны дают вам гарантированное право на получение определенного бонуса.

Подробнее Скрыть