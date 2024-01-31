Сеть детских магазинов «Малыш» предлагает широкий ассортимент продукции для детей. На официальном сайте тебя ждет большой выбор мебели, постельных принадлежностей, одежды, гигиенических средств и других востребованных товаров. В каталоге есть автомобильные кресла, прогулочные коляски и складные трости, велосипеды, самокаты и спортивный инвентарь. Ты сможешь забрать покупку в ближайшем постамате или пункте выдачи транспортной фирмы, а также у курьера или в фирменном магазине. Покупателям доступна оплата картой и банковская рассрочка на несколько месяцев. Сотрудники call-центра помогут выбрать модель и ответят на все вопросы, связанные с оформлением заказа. Продавец часто радует клиентов распродажами и прочими акциями. Обрати внимание на специальные предложения, опубликованные в этом разделе! Применяй промокоды «Малыш» за январь 2024 года и получи солидную скидку или небольшой подарок!

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