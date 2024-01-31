Издательство «Просвещение» занимается выпуском учебников, рабочих тетрадей, методичек, карт и атласов, а также увлекательных пособий для развития детей младшего возраста. Над созданием материала трудится профессиональный коллектив практикующих учителей, художников, писателей, ученых, редакторов и методистов. Компания производит учебную продукцию на протяжении почти 90 лет. В официальном интернет-магазине ты сможешь приобрести товары без наценки посредников. Ты найдешь все, что тебе нужно, в считанные минуты, указав в форме поиска наименование книги, автора, предмета или международный стандартный номер (ISBN). Заказы доставляются курьерскими службами и «Почтой России». Возможен самовывоз из пунктов выдачи. Хочешь сэкономить на оплате? Мы собрали для тебя актуальные промокоды на скидку Издательства «Просвещение» за январь 2024 года. Применяй их при оформлении заявки и совершай покупки на оптимальных условиях!

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