Парк-отель «Орловский» – это идеальное место для отдыха. Уютный загородный комплекс находится на лоне живописной природы. Расслабиться вдали от городской суеты вы можете, расположившись в комфортабельном коттедже или отдельном домике. В гостинице созданы великолепные условия для проведения конференций, корпоративных мероприятий, семейных праздников. На территории отеля вы найдете рестораны, комфортабельные пляжи и традиционную русскую баню, а также профессиональные теннисные корты и контактный зоопарк. Каждую неделю в гостинице проводятся мастер-классы для самых маленьких посетителей. Чтобы замечательно провести выходные без ущерба для семейного бюджета, стоит обратить внимание на актуальные купоны для парк-отеля «Орловский» за январь 2024 года. Мы регулярно предлагаем вам эксклюзивные промокоды, позволяющие сэкономить по максимуму.

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