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Промокоды и акции MoneyMan

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  • Сергей
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Воспользовалась купоном, чтобы взять беспроцентный заем на 2 недели. Открыла купон, ввела промокод, взяла 15 тысяч и не копейки не переплатила. Теперь не придется занимать деньги у друзей, можно спокойно брать займы. Главное, чтобы купоны такие действовали подольше.

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Срочно понадобились деньги, а попросить их не у кого было. Хорошо, что на глаза попалась акция в интернете: в МаниМэн давали беспроцентный заем на 2 недели новым клиентам. Подала заявку, и деньги тут же упали на карту. Меня та сумма очень выручила, теперь не боюсь микрокредитных систем. Главное – выбирать надёжную компанию и думать головой.

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