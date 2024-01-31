Промокоды и акции MoneyMan
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Отзывы покупателей
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- Сергей
- 18.01.2021
Воспользовалась купоном, чтобы взять беспроцентный заем на 2 недели. Открыла купон, ввела промокод, взяла 15 тысяч и не копейки не переплатила. Теперь не придется занимать деньги у друзей, можно спокойно брать займы. Главное, чтобы купоны такие действовали подольше.
- Светлана
- 02.03.2019
Срочно понадобились деньги, а попросить их не у кого было. Хорошо, что на глаза попалась акция в интернете: в МаниМэн давали беспроцентный заем на 2 недели новым клиентам. Подала заявку, и деньги тут же упали на карту. Меня та сумма очень выручила, теперь не боюсь микрокредитных систем. Главное – выбирать надёжную компанию и думать головой.
- Олеся Б.
- 18.02.2019
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