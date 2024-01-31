Имя ресторана «Кур Крыло» говорит само за себя. В местном ассортименте ты найдешь разнообразные аппетитные куриные крылышки: в панировке, в остром, сырном или в соусе терияки. А также сочные бургеры, жареную картошечку в разных видах и огромные сеты для больших компаний. Важный факт: крылья тут дешевле, чем в других популярных сетях. Соусы делаются самостоятельно, и потому особенно подходят блюдам. Качественные продукты и профессиональные повара позволяют держать высокий уровень заведения. По городу много точек для самовывоза. Уточнить все интересующие моменты можно в чате на сайте, по номеру, или заказав звонок от оператора. Заказывать еще выгоднее и удобнее через мобильное приложение: скачивай и используй в любой момент. А если воспользуешься промокодами «Кур Крыло» за январь 2024 года, получишь дополнительное снижение цены. Насладись вкусным мясом, не ходи голодным.

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