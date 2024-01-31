«Бахрома» – популярный восточный ресторан. Заведение имеет богатое меню, включающее более 120 блюд разных стран мира. Вы сможете насладиться грузинской, узбекской, а также европейской кухней, попробовать 10 видов шашлыка. Кроме того, вам предложат удивительную экзотическую еду из Северной Африки и солнечных Балкан. Обязательно изучите обширную винную карту. Ресторан идеально подходит для семейных праздников и встреч с друзьями. Bahroma не скупится на акции и подарки для любимых клиентов. Заведение часто предоставляет скидки и предлагает воспользоваться функцией кешбэка. Не забудьте, что здесь вы можете заказать бизнес-ланч по выгодной цене. При заказе от определенной суммы действует бесплатная доставка. Попробовать вкуснейшие блюда по приятной цене можно, воспользовавшись купонами на скидку и промокодами «Бахрома» за январь 2024 года на нашем сайте. Не отказывайте себе в удовольствии отправиться в гастрономическое путешествие вокруг света!

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