«Росбанк» – универсальный российский банк, который предоставляет целый комплекс финансовых услуг частным лицам, а также малому, среднему и крупному бизнесу. Организации присвоены высокие рейтинги международных кредитных агентств. Удобная система интернет-банкинга позволяет заказывать необходимые продукты и осуществлять денежные операции не выходя из дома. На официальном сайте или в фирменном приложении можно оформить дебетовую или кредитную карту, открыть вклад, оставить заявку на ипотеку, оплатить коммуналку и мобильную связь. При необходимости обратитесь за помощью к консультанту. Желаете воспользоваться услугами организации с максимальной выгодой? Хотите получить приятные подарки от партнеров банка? Тогда вам непременно пригодятся наши уникальные промокоды «Росбанк» за январь 2024 года. На этой странице собраны лучшие спецпредложения для клиентов компании.

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