«Росбанк» – универсальный российский банк, который предоставляет целый комплекс финансовых услуг частным лицам, а также малому, среднему и крупному бизнесу. Организации присвоены высокие рейтинги международных кредитных агентств. Удобная система интернет-банкинга позволяет заказывать необходимые продукты и осуществлять денежные операции не выходя из дома.
На официальном сайте или в фирменном приложении можно оформить дебетовую или кредитную карту, открыть вклад, оставить заявку на ипотеку, оплатить коммуналку и мобильную связь. При необходимости обратитесь за помощью к консультанту.
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