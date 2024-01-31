«Барашка» – ресторан с доставкой домой, в офис или куда угодно. Европейский светлый интерьер заведения удивительно гармонирует с подаваемой в нем традиционной и адаптированной под местные привычки азербайджанской и кавказской кухней. В меню можно отыскать салаты, холодные и горячие закуски, супы, кебаб и плов, гарниры, десерты и напитки, а также сезонные рецепты. Свежесть и место производства продуктов имеют первостепенную важность для вкуса и качества блюд, потому они привозятся из самого Азербайджана. Шеф-повар заведения состоит в гильдии и является профессионалом, стажировавшимся в лучших ресторанах Европы с мишленовскими звездами. Забронируй столик прямо с сайта или закажи курьера по Москве. Красивая подача и атмосфера делают блюда еще вкусней. Побалуй себя едой прямиком из солнечной страны. Активируй промокоды «Барашка» за январь 2024 года, получи выгодное снижение цены и насладись необычными вкусовыми сочетаниями.

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