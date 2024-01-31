«БукетОпт» – оперативная доставка цветочных композиций домой или в офис! В онлайн-каталоге компании ты найдешь орхидеи, герберы, розы и многое другое. В продаже есть готовые букеты для любого повода, а также мягкие игрушки, поздравительные открытки, шоколад, воздушные шары и прочие подарки для близких людей или коллег. Магазины сети расположены в разных районах города, а заказы в интернет-магазине принимаются без перерывов и выходных дней. По запросу сотрудники предложат персональное решение на определенную сумму и пришлют тебе фотографию цветов перед выдачей их курьеру. Заявку можно оставить на сайте, по телефону и в приложении для смартфона. Клиентам доступна программа лояльности и другие специальные предложения. Промокоды «Букет Опт» («БукетОпт») за январь 2024 года дают право на получение скидок или приятных бонусов! Используй их при оплате и сэкономь деньги без лишних хлопот!

Подробнее Скрыть