Купоны и промокоды «36,6»
Активные купоны и промокоды 36,6 январь 2024
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Отзывы покупателей
В нашей большой семье с маленькими детьми принято закупать медикаменты сразу в больших количествах, чтобы потом не бегать сто раз. С помощью этой интернет-аптеки я сэкономила кучу времени, да еще и денег: скидки и спецпредложения здесь регулярные. В общем, при покупке большого количества товаров получается сэкономить очень солидную сумму для нужд семьи.
- Мария
- 18.11.2018
Хочется отметить, граммотный персонал и что никогда нет этих очередей, чтобы забрать заказ или купить что-то. В остальном аптека нормальная, цены не завышены. Жена тут косметику себе еще покупает, вполне довольна
- Александр78
- 27.02.2018
Перепробовала много аптек, эта пока что лучшая, потому что подделок не попадалось еще ни разу (был негативный опыт в других аптеках..). Ассортимент большой, и даже если чего-то нет в наличии очень приветливый персонал подберет подобный препарат и расскажут как принимать. Цены не сказать, что низкие, некоторые лекарства дороже, некоторые наоборот дешевле. Так что меня 36,6 устраивает полностью
- Валерия
- 08.12.2017
Покупаю в этой аптеке косметику и мне очень нравится. Во-первых, я уверена в качестве продукции, т.к это все таки аптека, а во-вторых, большой ассортимент, есть и популярные марки, и те, что редко где найдешь. Еще, большой плюс для меня, это бесплатная доставка до аптеки, их очень много по городу, так что очень удобно.
- Kate_k
- 19.05.2017