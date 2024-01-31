Купоны и промокоды «36,6»

Отзывы покупателей

В нашей большой семье с маленькими детьми принято закупать медикаменты сразу в больших количествах, чтобы потом не бегать сто раз. С помощью этой интернет-аптеки я сэкономила кучу времени, да еще и денег: скидки и спецпредложения здесь регулярные. В общем, при покупке большого количества товаров получается сэкономить очень солидную сумму для нужд семьи. Мария

Мария 18.11.2018

Хочется отметить, граммотный персонал и что никогда нет этих очередей, чтобы забрать заказ или купить что-то. В остальном аптека нормальная, цены не завышены. Жена тут косметику себе еще покупает, вполне довольна Александр78

Александр78 27.02.2018

Перепробовала много аптек, эта пока что лучшая, потому что подделок не попадалось еще ни разу (был негативный опыт в других аптеках..). Ассортимент большой, и даже если чего-то нет в наличии очень приветливый персонал подберет подобный препарат и расскажут как принимать. Цены не сказать, что низкие, некоторые лекарства дороже, некоторые наоборот дешевле. Так что меня 36,6 устраивает полностью Валерия

Валерия 08.12.2017