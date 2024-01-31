Kion (ранее – «МТС ТВ») – сервис для просмотра российских и зарубежных телепередач, художественных и документальных фильмов, сериалов и детских мультиков. Наслаждаться качественным видеоконтентом можно с экрана своего компьютера, смартфона или планшета. Кроме того, компания разработала удобное приложение для smart-телевизоров. Персональная рекомендательная система позволит тебе быстро определиться с подходящим фильмом или передачей. Чтобы получить доступ к полному перечню функций, необходимо оплатить подписку. С учетом своих предпочтений клиент может выбрать один из доступных тарифов. Рассматриваешь возможность покупки платного аккаунта? Не упусти шанс получить скидку на услуги, использовав один из действующих промокодов Kion (ранее – «МТС ТВ») за январь 2024 года! Эксклюзивные купоны для онлайн-кинотеатра размещаются в нижней части данной страницы.

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