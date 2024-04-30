«Много рыбы» – это интернет-магазин разнообразных морепродуктов отличного качества. В ассортименте представлены охлажденная и свежемороженая рыба, филе и стейки, икра, креветки, мидии, а также мясо и птица, готовая еда, сыры и иные продукты по самым привлекательным ценам. Вся продукция замораживается сразу после отлова, а потому сохраняет всю свежесть и полезные свойства до момента покупки. А строгий контроль качества позволяет держать высокую планку. Осуществляется доставка по г. Санкт-Петербургу и пригородам, также доступен самовывоз со склада. Оплата совершается наличными курьеру или онлайн. Для оптовых покупателей предусмотрены специальные привилегии. Приобретай только сертифицированные свежие и вкусные дары моря. Используй собранные здесь промокоды «Много рыбы» за апрель 2024 года при оформлении заказа и трать меньше средств. Дополнительную информацию можно получить по телефону и в чате на сайте магазина.

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