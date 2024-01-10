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Коды акций и промокоды «Оджи»

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Отзывы покупателей

Очень удобный магазин, в плане классической одежды. Блузки, пиджаки, брюки, строгие платья. Для офисного стиля соотношения цена-качество потрясное! Удобно, что всегда есть маленькие размеры и вся одежда сочетается удачно друг с другом, даже из разных коллекций. Рекомендую хотя бы пару раз заглянуть, найти там можно много хороших и универсальных вещей.

  • Евгения
  • 18.11.2016

Раньше часто покупала вещи в этом магазине,но в последнее время покупаю реже гораздо - перестали нравиться фасоны, да и цены сильно выросли. Раньше одежда была более молодежной, а сейчас немного изменился стиль. Очень удобно, что есть интернет-магазин, есть возможность заказать вещь,которую хочешь, даже если ее нет в наличии в близлежащем магазине. По качеству вещи, конечно, разные.Обычно вполне приемлемое, бывает, что что-то торчит где-то, часто попадаются натуральные ткани по более или менее адекватной цене, но бывает и очень плохая синтетика. В магазине частенько проводятся акции и распродажи. В целом могу порекомендовать его, поскольку он вполне нормальный.

  • Бралгина Оля
  • 13.12.2015
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