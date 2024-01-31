Сеть ресторанов «Лука Пицца» предлагает популярные блюда итальянской кухни в авторском исполнении. В меню ты найдешь нежную пасту, ризотто, фирменные бургеры и хот-доги, а также еду, приготовленную на огне, салаты, супы и закуски. Дополнить основную покупку можно гарниром, десертом, пикантным соусом или напитком. Минимальная стоимость заказа зависит от зоны доставки. Курьер привезет товары в термосумке, при желании ты сможешь выбрать бесконтактный способ получения. Среднее время ожидания сотрудника составляет один час. Обрати внимание на действующие акции сети: они обеспечивают покупателям различные привилегии! У нас на сайте опубликованы актуальные промокоды «Лука Пицца» за январь 2024 года. Они дают право на многочисленные скидки, бонусы и подарки. Выбери оптимальное предложение из списка, воспользуйся им и сэкономь ощутимую сумму денег без лишних хлопот!

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