Купоны на скидку HobbyGames
Активные купоны и промокоды HobbyGames январь 2024
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Отзывы покупателей
Сделала предзаказ на новые поля Warhammer в подарок любимому. По акции удалось скинуть 15%, это около 200 рублей. Немного, конечно, но тоже приятно. Выбор большой, глаза разбегаются. Вернусь сюда за настольными стратегиями, надеюсь тоже попасть на какую-нибудь раздачу бонусов.
- Галочка
- 22.02.2019
Внук заказал игрушку на день рождения. Но я решил, что хватит с него компьютерных стрелялок-бродилок. Настольные игры хоть развивают. Спасибо магазину за широкий ассортимент, глаза прямо разбегаются. И скидки, конечно, очень порадовали. Обязательно еще куплю.
- Николай Петрович
- 23.11.2018
Хороший магазин с большим ассортиментом, всегда можно выбрать что-нибудь на свой вкус, интерфейс у сайта удобный, заказ комплектуют быстро, всегда рассказывают о дополнительных возможностях. Качество игр хорошее и цена довольно демократичная. С удовольствием покупаю игры здесь.
- Владимир
- 13.09.2015