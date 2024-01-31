«Полкомода» – мебельный интернет-магазин. На сайте компании представлены товары ведущих отечественных фабрик: спальные гарнитуры, детские парты, кровати, письменные столы и компьютерные кресла. В продаже есть кухни, диваны, матрасы, книжные шкафы, телевизионные тумбы и многое другое. В каталоге предусмотрен удобный поиск по категории и производителю мебели, есть подробное описание, фото и отзывы клиентов. Продавец осуществляет доставку домой или в офис, а также предлагает услуги по подъему на этаж и сборке изделий. Ты сможешь оплатить покупку безналичным переводом на счет магазина или наличными средствами. Обрати внимание на действующие акции! На этой странице опубликованы все свежие купоны на скидку и промокоды «Полкомода» за январь 2024 года. Не упусти шанс, воспользуйся подходящими вариантами при расчетах и оформляй заявки на максимально выгодных условиях!

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