Музей советских игровых автоматов – это уникальное место, где ты можешь узнать много нового и интересного, а также поиграть в очень старые игры. В каталоге огромный пул мероприятий: различные жутко интересные экскурсии, мастер-классы, разборы, как работает техника и разные презентации. Почувствуй ностальгию и покажи своему ребенку, как развлекались их бабушки и дедушки. Огромное собрание экспонатов не оставит тебя равнодушным. Экскурсии проходят каждый час, приобретай билеты на сайте и отправляйся в увлекательное путешествие в прошлое. Проходи свободно по «Пушкинской карте», или оплачивай любым другим удобным способом. Дети до шести лет пропускаются бесплатно. Также есть онлайн-мероприятия, если нет возможности приехать. Используй промокоды и купоны в Музей советских игровых автоматов за январь 2024 года, чтобы снизить цены и порадовать себя и своих детей классным досугом.

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