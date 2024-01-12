Купоны на скидку и коды Xiaomi
Активные купоны и промокоды Xiaomi январь 2024
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Отзывы покупателей
Покупал здесь смартфон. Всё понравилось. Менеджеры быстро ответили, проконсультировали, а с помощью промокода получилось хорошо сэкономить. Рекомендую!
- Олег
- 05.12.2018
Фирма Xiaomi для меня уже несколько лет самая любимая. У меня уже есть и планшет от них, и телефон, и даже чайник)) Но телефон устарел, и я захотел что-то новенькое, и конечно же этого же бренда) Дождался Черной Пятницы – наконец бренд объявил распродажу смартфонов прошлого сезона и скидки на новые модели. Ввел промокод на сайте интернет-магазина и при покупке моего нового смартфона мне не только сделали скидку, но и в подарок оформили фитнес-браслет! Доволен, что так удачно закупился!
- Николай
- 30.11.2017
Стыдно сказать, но до Черной Пятницы у меня был простой кнопочный телефон. На хороший смартфон не хватало денег, а подделку брать не хотела. А тут купоны с невероятными скидками и промокодами! Подумала, что уж лучше выберу смартфон заранее, а потом просто приду за ним в магазин. Удивил ажиотаж в магазине – оказалось, что я не одна такая, и многие так же поступили, расхватали смартфоны. Кстати, вот пишу отзыв с нового телефона, быстро к нему привыкла, очень нравится. Классная акция, подняли мне настроение, спасибо!
- Полина
- 29.11.2017
Информация о магазине Xiaomi
Скидки и акции Xiaomi
Xiaomi – крупнейший производитель электроники. Продукция бренда отличается высоким качеством и низкой стоимостью. Купить товары от Xiaomi онлайн можно в официальном интернет-магазине mi-shop.com. В общей сложности в каталоге представлено более 20 тысяч товаров. Покупатели могут воспользоваться как курьерской, так и почтовой доставкой.
Ассортимент и особенности mi-shop.com
На mi-shop.com вы сможете проверить подлинность приобретенных аксессуаров и гаджетов и заказать карты. Ассортимент магазина включает в себя:
- сопутствующие товары и аксессуары для различных устройств;
- смартфоны, в том числе последние новинки от Xiaomi;
- аккумуляторы и пауэрбанки;
- умные девайсы (фитнес-браслеты, весы, светильники и т. д.);
- рюкзаки и сумки для переноски гаджетов Xiaomi.
Раздел «Все продукты» содержит полный ассортимент магазина. Здесь можно найти самые «горячие» новинки от Xiaomi, а также популярные и акционные товары. На сайте mi-shop.com часто проводятся распродажи. Акции и скидки на ходовые товары доступны как новым, так и постоянным клиентам «Ми-Шоп». Любой пользователь может получить скидку на доставку товаров с mi-shop.com. Для этого достаточно сделать заказ на определенную сумму. Забронировать понравившиеся товары на mi-shop.com можно за месяц до совершения покупки.
Как сэкономить на покупках?
Чтобы получать больше скидок, делая покупки на mi-shop.com, станьте участником «Mi-клуба». Это программа лояльности, которая была создана специально для постоянных клиентов. Решили вступить в «Ми-клуб»? Просто заполните небольшую форму и начните совершать покупки. Участникам дисконтной программы доступны выгодные цены на товары в онлайн-магазине «Ми-Шоп», эксклюзивные предложения, а также у них есть возможность купить новые модели техники, сделав предзаказ. Вот ещё несколько приятных бонусов для покупателей.
- «Получи подарок». Вы можете приобрести смартфон, а магазин подарит к нему аксессуары или мелкую электронику (пауэрбанк или весы).
- «Специальная цена». На новые модели смартфонов от Xiaomi и аксессуары к ним распространяются немаленькие скидки.
- «Оранжевый четверг». Скидки в этот день действуют на весь ассортимент онлайн-магазина Xiaomi.
Наиболее интересные акции от «Ми-Шоп» – это Киберпонедельник и Черная пятница. Купить смартфоны бренда «Сяоми» в эти дни можно со скидкой до 70%. Акции традиционно проходят в середине ноября. Кроме того, вы можете использовать промокоды или подарочные купоны, чтобы получить скидку на выбранные в «Ми-Шопе» товары в любое время.
Как пользоваться промокодами?
Чтобы использовать один из промокодов, пройдите регистрацию на официальном сайте «Сяоми» (или авторизуйтесь, если аккаунт уже есть). Выберите заинтересовавшие вас девайсы на сайте mi-shop.com, а затем выполните несколько простых действий.
- Добавьте понравившиеся товары в «Корзину».
- В специально предназначенное для этого поле введите промокод из купона.
- Подтвердите отправку данных, кликнув по кнопке ОК. На выбранные вами позиции автоматически начисляется скидка, предусмотренная купоном.
Некоторые промокоды не только дают скидку на товары из mi-shop.com, но и гарантируют получение небольшого подарка к заказу: гарнитуры, чехла, защитного стекла на экран смартфона от Xiaomi. Следите за появлением новых промокодов и наслаждайтесь бонусами и подарками! Хотите быть в курсе предложений от «Сяоми» и экономить на покупке электроники, используя промокоды? Сайтом promokodus.com поможет вам! Ежедневно мы публикуем свежие промокоды и оповещаем посетителей о новых акциях.