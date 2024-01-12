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Купоны на скидку и коды Xiaomi

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Отзывы покупателей

Покупал здесь смартфон. Всё понравилось. Менеджеры быстро ответили, проконсультировали, а с помощью промокода получилось хорошо сэкономить. Рекомендую!

  • Олег
  • 05.12.2018

Фирма Xiaomi для меня уже несколько лет самая любимая. У меня уже есть и планшет от них, и телефон, и даже чайник)) Но телефон устарел, и я захотел что-то новенькое, и конечно же этого же бренда) Дождался Черной Пятницы – наконец бренд объявил распродажу смартфонов прошлого сезона и скидки на новые модели. Ввел промокод на сайте интернет-магазина и при покупке моего нового смартфона мне не только сделали скидку, но и в подарок оформили фитнес-браслет! Доволен, что так удачно закупился!

  • Николай
  • 30.11.2017

Стыдно сказать, но до Черной Пятницы у меня был простой кнопочный телефон. На хороший смартфон не хватало денег, а подделку брать не хотела. А тут купоны с невероятными скидками и промокодами! Подумала, что уж лучше выберу смартфон заранее, а потом просто приду за ним в магазин. Удивил ажиотаж в магазине – оказалось, что я не одна такая, и многие так же поступили, расхватали смартфоны. Кстати, вот пишу отзыв с нового телефона, быстро к нему привыкла, очень нравится. Классная акция, подняли мне настроение, спасибо!

  • Полина
  • 29.11.2017
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Информация о магазине Xiaomi

Скидки и акции Xiaomi

Xiaomi – крупнейший производитель электроники. Продукция бренда отличается высоким качеством и низкой стоимостью. Купить товары от Xiaomi онлайн можно в официальном интернет-магазине mi-shop.com. В общей сложности в каталоге представлено более 20 тысяч товаров. Покупатели могут воспользоваться как курьерской, так и почтовой доставкой.

Ассортимент и особенности mi-shop.com

На mi-shop.com вы сможете проверить подлинность приобретенных аксессуаров и гаджетов и заказать карты. Ассортимент магазина включает в себя:

  • сопутствующие товары и аксессуары для различных устройств;
  • смартфоны, в том числе последние новинки от Xiaomi;
  • аккумуляторы и пауэрбанки;
  • умные девайсы (фитнес-браслеты, весы, светильники и т. д.);
  • рюкзаки и сумки для переноски гаджетов Xiaomi.

Раздел «Все продукты» содержит полный ассортимент магазина. Здесь можно найти самые «горячие» новинки от Xiaomi, а также популярные и акционные товары. На сайте mi-shop.com часто проводятся распродажи. Акции и скидки на ходовые товары доступны как новым, так и постоянным клиентам «Ми-Шоп». Любой пользователь может получить скидку на доставку товаров с mi-shop.com. Для этого достаточно сделать заказ на определенную сумму. Забронировать понравившиеся товары на mi-shop.com можно за месяц до совершения покупки.

Как сэкономить на покупках?

Чтобы получать больше скидок, делая покупки на mi-shop.com, станьте участником «Mi-клуба». Это программа лояльности, которая была создана специально для постоянных клиентов. Решили вступить в «Ми-клуб»? Просто заполните небольшую форму и начните совершать покупки. Участникам дисконтной программы доступны выгодные цены на товары в онлайн-магазине «Ми-Шоп», эксклюзивные предложения, а также у них есть возможность купить новые модели техники, сделав предзаказ. Вот ещё несколько приятных бонусов для покупателей.

  1. «Получи подарок». Вы можете приобрести смартфон, а магазин подарит к нему аксессуары или мелкую электронику (пауэрбанк или весы).
  2. «Специальная цена». На новые модели смартфонов от Xiaomi и аксессуары к ним распространяются немаленькие скидки.
  3. «Оранжевый четверг». Скидки в этот день действуют на весь ассортимент онлайн-магазина Xiaomi.

Наиболее интересные акции от «Ми-Шоп» – это Киберпонедельник и Черная пятница. Купить смартфоны бренда «Сяоми» в эти дни можно со скидкой до 70%. Акции традиционно проходят в середине ноября. Кроме того, вы можете использовать промокоды или подарочные купоны, чтобы получить скидку на выбранные в «Ми-Шопе» товары в любое время.

Как пользоваться промокодами?

Чтобы использовать один из промокодов, пройдите регистрацию на официальном сайте «Сяоми» (или авторизуйтесь, если аккаунт уже есть). Выберите заинтересовавшие вас девайсы на сайте mi-shop.com, а затем выполните несколько простых действий.

  1. Добавьте понравившиеся товары в «Корзину».
  2. В специально предназначенное для этого поле введите промокод из купона.
  3. Подтвердите отправку данных, кликнув по кнопке ОК. На выбранные вами позиции автоматически начисляется скидка, предусмотренная купоном.

Некоторые промокоды не только дают скидку на товары из mi-shop.com, но и гарантируют получение небольшого подарка к заказу: гарнитуры, чехла, защитного стекла на экран смартфона от Xiaomi. Следите за появлением новых промокодов и наслаждайтесь бонусами и подарками! Хотите быть в курсе предложений от «Сяоми» и экономить на покупке электроники, используя промокоды? Сайтом promokodus.com поможет вам! Ежедневно мы публикуем свежие промокоды и оповещаем посетителей о новых акциях.

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