«Голодная панда» – ресторан японской и европейской кухни. Достаточно молодая, но от этого не менее замечательная компания уже успела завоевать сердца многих гурманов. Повара здесь любят и умеют готовить, часть позиций в меню созданы по уникальным рецептам шефа. Вкусно готовить, быстро доставлять и обслуживать гостей на высоком уровне – вот девиз компании. На сайте есть удобный конструктор лапши, а по будням подают недорогие, но сытные бизнес-ланчи. Для клиентов предусмотрена бонусная система и раздел акций, а подписавшись на рассылку ты получишь доступ к секретным спец-предложениям. Если же не знаешь, что подарить, сертификат будет отличным презентом и дополнением любого праздника. Доставка будет бесплатной от совсем небольшой суммы. Проголодался? Заказывай аппетитную еду и используй промокоды «Голодная панда» за январь 2024 года, чтобы было еще приятнее.

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