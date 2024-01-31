Промокоды на скидку «Домовой»
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- Жанна П.
- 22.02.2019
Черная Пятница — это просто находка для шопоголиков. Я без ума от кухонных аксессуаров и бытовых мелочей. Даже когда иду в супермаркет за хлебом, что-то интересное в дом покупаю. А тут еще и такая шикарная акция! Честно говоря, накупила салфеточек и столовых приборов, да еще и подруг на это подсадила, объяснив, как получить скидку с промокодов. Доставка до дома курьером – так приятно, будто подарок принесли. Все в красивой упаковке, разложено грамотно, профессионально, даже придраться не к чему. В общем, большая благодарность от нас с подружками, хотим еще таких же акций.
- Катерина
- 30.11.2017
Информация о магазине «Домовой»
Период самых больших скидок в магазине «Домовой»
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