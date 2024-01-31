Pull and Bear – это известный испанский интернет-магазин стильной одежды для женщин, мужчин и подростков. Марка отличается эксклюзивным дизайном, свободным урбанистическим стилем и особым комфортом. Вещи качественные, а потому стоят относительно не дешево. Впрочем, всегда есть возможность сэкономить. Используя купоны и промокоды Pull and Bear, ты сможешь купить нужную вещь со значительной скидкой.

Как экономить на покупках в Pull and Bear

Покупай по акциям и на распродажах. Как только выходит новая коллекция, старые автоматически попадают под скидку. Это отличная возможность приобрести понравившиеся вещи по более низкой цене. Скидки в Pull and Bear могут достигать 50%, это значит, что на распродаже можно купить две вещи по цене одной.





Оформи AFFINITY CARD. Это платежная карта группы компаний Inditex. Ее можно использовать при покупках во всех магазинах сети, среди них Pull&Bear, а также Zara, Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius, Oysho, Uterqüe. Покупая товары в этих магазинах, ты получишь право на бесплатную доставку и кешбэк в размере 5%.





Используй промокоды и купоны. Производитель регулярно проводит рекламные акции для привлечения новых клиентов и стимулирования продаж. Воспользовавшись промокодом или купоном от Pull and Bear, ты сделаешь шопинг с любимыми брендами еще более выгодным.

Как использовать промокоды и купоны в Pull and Bear

Мы выкладываем все актуальные предложения компании на своем сайте. Они находятся на одной странице, поэтому ты можешь сравнить их и выбрать наиболее выгодную акцию Pull and Bear. Среди часто выпускаемых компанией – подборки мужской и женской одежды по скидке, бесплатная доставка, подарок к заказу. Форма стимулирования онлайн-продаж – промокод и электронный купон.

Выбрав промокод, нажми на кнопку «Посмотреть код».

В открывшемся окне прочти условия акции и кликни по надписи «Использовать код».

Перейди в открывшуюся вкладку интернет-магазина и положи товары в «Корзину».

При оформлении заказа вставь скопированный ранее код для Pull and Bear и активируй его.

Когда сумма покупки уменьшится, оплати заказ.

Купоны не предусматривают введения кода. Для получения ссылки достаточно перейти на промо-страницу интернет-магазина с распродажей. Для этого нажми на кнопку «Открыть купон», а затем на «Перейти к акции». Ты попадешь на страницу с товарами, скидка на которые уже активна. Для наглядности показана старая перечеркнутая цена и новая.





Ты можешь сообщить о наличие выгодных акционных предложений своим близким. Для этого нажми на надпись «Поделиться скидкой» и отправь ссылку на купон или промокод. Подписавшись на имейл-рассылку от promokodus.com, будешь получать информацию о запуске новых распродаж на электронную почту. Так ты не упустишь ни одного выгодного предложения.