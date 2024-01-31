Компания «GTV Meridian» занимается комплексными поставками качественной фурнитуры, освещения и прочих товаров для мебели. В каталоге есть товары отечественного и зарубежного производства. Покупатели могут приобрести не только нужные комплектующие для дома или офиса, но и необходимые инструменты. Работа ведется со всеми регионами Российской Федерации, с юридическими и физическими лицами. Для постоянных клиентов предусмотрена система скидок и акций. Личные склады в гг. Москве и Санкт-Петербурге позволяют хранить большое количество запасов товаров, чтобы осуществлять стабильные привозы в магазины. Доставка осуществляется через собственную или привлеченную курьерскую службу. Чтобы сделать свой дом комфортнее и создать уют, воспользуйся промокодами и купонами «GTV Меридиан» за январь 2024 года на нашем сайте. Это прекрасная возможность получить качество и сэкономить.

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