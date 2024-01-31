Театр-фестиваль «Балтийский дом» приглашает гостей и жителей города на красочные спектакли и другие мероприятия. Тебя ждут удивительные детективные истории, яркие сказки, лирические комедии и другие постановки с участием известных российских артистов. В афише ты найдешь множество интересных представлений для детей и взрослых! У тебя есть возможность задать вопросы сотрудникам по телефону, электронной почте или в социальных сетях. На официальном сайте представлено подробное описание каждого проекта и полный состав участников. Приобретай билеты и экономь крупные суммы благодаря действующим предложениям! В этом разделе опубликован список актуальных акций. Выбирай из перечня подходящие промокоды на скидку в театр «Балтийский дом» за январь 2024 года! Активируй их при оплате заказа и совершай покупки на специальных условиях.

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