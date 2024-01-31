«На поправку» – сервис поиска врачей и записи на прием в государственные и частные клиники города. На сайте и в официальном приложении для смартфона ты найдешь перечень специалистов с указанием направления деятельности, медицинских учреждений и доступных услуг. Создатели предусмотрели фильтр по рейтингу, стоимости, периоду работы и другим особенностям. Расписание постоянно актуализируется, поэтому ты сможешь отслеживать свободные окна в режиме реального времени. Отзывы клиентов помогут выбрать оптимальный вариант! Благодаря эксклюзивным предложениям ты легко сэкономишь крупную сумму денег при оплате консультации, диагностики или анализов! Обрати внимание на промокоды «На поправку» за январь 2024 года, представленные на этой странице! Мы собираем и публикуем для тебя все актуальные акции портала! Воспользуйся шансом и получай ощутимые скидки или многочисленные бонусы!

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