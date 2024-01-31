«Вибум» – платформа для продвижения рекламных видео в соцсетях, мессенджерах и на тематических сайтах. С помощью сервиса ты сможешь опубликовать свой ролик в ленте или плеере «Одноклассников», «ВКонтакте», Instagram* и Facebook*, а также на каналах известных блогеров. Услуга пользуется популярностью у частных рекламодателей, крупных агентств и популярных брендов. Доступна настройка таргетинга по гео, возрасту, полу, интересам, операционной системе и виду устройства. Встроенная защита блокирует накрутки и мошенническую активность. Пользователь может оценить эффективность кампании по многочисленным метрикам. Развивай свой бизнес в глобальной сети, не тратя при этом значительные суммы! Обрати внимание на специальные предложения от разработчика! Выбирай в нашем каталоге подходящие промокоды «Вибум» (Viboom) за январь 2024 года и активируй их для получения скидки или подарка! *Признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ.

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