Как ускорить развитие персонажа в игре

Работа, трудоустроиться можно уборщиком, садовником, фотографом, визажистом. Чем выше уровень мастерства, тем больше заработок.

Ежедневное вознаграждение за вход в игру.

Выполнение заданий из раздела «Бесплатное золото».

Что можно получить за промокод

Игровую валюту – универсальный инструмент, позволяющий покупать различные вещи, оплачивать проезд, посещать развлекательные мероприятия.

Мебель и предметы интерьера, например, кожаный диван, напольную вазу, спортивный тренажер. Это вещи позволяют создать в квартире собственный, уникальный дизайн.

Премиальные вещи – это товары, которые нельзя купить в магазине. Они доступны только по промокодам и за выполнение определенных заданий в рамках акции.

Где взять промокоды «Аватарии»

Как активировать промокод

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Прочитай условия его использования и срок действия.

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«Аватария» – это огромный виртуальный мир, играть в который можно с компьютера и мобильного телефона. Здесь надо ходить на работу, развивать навыки, продвигаться по карьерной лестнице. Заводить знакомства с персонажами других игроков, найти свою любовь, сыграть свадьбу, создать семью.В отличие от реальной жизни игроку доступно гораздо больше способов влияния на свою судьбу. Разработаны такие локации как кафе, парки, ночные клубы, магазины, салон красоты и квартиры, свою можно обустроить по собственному желанию. Все это позволяет вести интересную жизнь. Именно поэтому игра привлекает такое большое число участников.В «Аватарии» как и в реальной жизни всё стоит денег. Валюта виртуальной страны – золото и серебряные монеты. Они позволяют приобретать мебель, интерьеры быта, одежду. Их можно получить за такие действия, как:Иногда становятся доступны разные конкурсы, можно испытать везение на «Колесе удачи» или продать ненужные вещи из инвентаря. Используя актуальные промокоды в «Аватарии» можно получить подарок, заработать в два раза больше денег за свою работу, купить товары со скидкой.Существует 2 вида промокодов, доступные для всех и персональные, которые можно получить за особые достижения. Регулярно появляются коды на различные вещи, чаще это фотопленка, жемчужное ожерелье, стол и ковёр. Бывают промокоды, после активации которых твой заработок на определенный период увеличивается вдвое. Иногда можно получить сразу несколько монет.На сайте promokodus.com находятся все действующие сегодня промокоды. Они взяты с официального источника, а потому рабочие, бесплатные, не требуют предоставления личных данных.В интернете достаточно много ресурсов, предлагающих секретные коды. Факт в том, что никакого секрета нет, промокоды создаются разработчиками для рекламных целей и популяризации игры. Не существует кодов «ломающих» систему, позволяющих получить то, что не запрограммировано разработчиками. Тем более, не стоит платить за такие «секретные коды», ведь все официальные, а значит действующие промокоды, распространяются бесплатно.Если по условиям необходимо вводить промокод, то скопируй его с нашего сайта, нажав на кнопку «Показать код». Перейди в игру, нажми в меню на иконку с вопросом. Прокрути страницу вниз до надписи «Промо-код». Нажми на неё и введи код, скопированный ранее. Если промокод дает скидку на покупку, то положи вещь в «Корзину» и вставь код в специальное поле при оформлении заказа. Когда сумма уменьшится, можно оплатить товар.Подпишись на нашу рассылку, чтобы получать сообщения на электронную почту о появлении новых промокодов для «Аватарии».