Промокоды «Аватария»
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Отзывы покупателей
Отличный сайт, спасибо. Можно сразу достать 40 золотых монет, спасибо.
- Юлия
- 07.06.2020
Крутая игра мне нравится она ) )
- Ангелина
- 09.03.2020
Ігра нє плохая но єслєби каждую суботу жавалі 100 золота билоби просто замечательно!!!
- Інна
- 28.11.2019
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Информация о магазине «Аватария»
«Аватария» – это огромный виртуальный мир, играть в который можно с компьютера и мобильного телефона. Здесь надо ходить на работу, развивать навыки, продвигаться по карьерной лестнице. Заводить знакомства с персонажами других игроков, найти свою любовь, сыграть свадьбу, создать семью.
В отличие от реальной жизни игроку доступно гораздо больше способов влияния на свою судьбу. Разработаны такие локации как кафе, парки, ночные клубы, магазины, салон красоты и квартиры, свою можно обустроить по собственному желанию. Все это позволяет вести интересную жизнь. Именно поэтому игра привлекает такое большое число участников.
В интернете достаточно много ресурсов, предлагающих секретные коды. Факт в том, что никакого секрета нет, промокоды создаются разработчиками для рекламных целей и популяризации игры. Не существует кодов «ломающих» систему, позволяющих получить то, что не запрограммировано разработчиками. Тем более, не стоит платить за такие «секретные коды», ведь все официальные, а значит действующие промокоды, распространяются бесплатно.
Подпишись на нашу рассылку, чтобы получать сообщения на электронную почту о появлении новых промокодов для «Аватарии».
В отличие от реальной жизни игроку доступно гораздо больше способов влияния на свою судьбу. Разработаны такие локации как кафе, парки, ночные клубы, магазины, салон красоты и квартиры, свою можно обустроить по собственному желанию. Все это позволяет вести интересную жизнь. Именно поэтому игра привлекает такое большое число участников.
Как ускорить развитие персонажа в игреВ «Аватарии» как и в реальной жизни всё стоит денег. Валюта виртуальной страны – золото и серебряные монеты. Они позволяют приобретать мебель, интерьеры быта, одежду. Их можно получить за такие действия, как:
- Работа, трудоустроиться можно уборщиком, садовником, фотографом, визажистом. Чем выше уровень мастерства, тем больше заработок.
- Ежедневное вознаграждение за вход в игру.
- Выполнение заданий из раздела «Бесплатное золото».
Что можно получить за промокод
- Игровую валюту – универсальный инструмент, позволяющий покупать различные вещи, оплачивать проезд, посещать развлекательные мероприятия.
- Мебель и предметы интерьера, например, кожаный диван, напольную вазу, спортивный тренажер. Это вещи позволяют создать в квартире собственный, уникальный дизайн.
- Премиальные вещи – это товары, которые нельзя купить в магазине. Они доступны только по промокодам и за выполнение определенных заданий в рамках акции.
Где взять промокоды «Аватарии»На сайте promokodus.com находятся все действующие сегодня промокоды. Они взяты с официального источника, а потому рабочие, бесплатные, не требуют предоставления личных данных.
В интернете достаточно много ресурсов, предлагающих секретные коды. Факт в том, что никакого секрета нет, промокоды создаются разработчиками для рекламных целей и популяризации игры. Не существует кодов «ломающих» систему, позволяющих получить то, что не запрограммировано разработчиками. Тем более, не стоит платить за такие «секретные коды», ведь все официальные, а значит действующие промокоды, распространяются бесплатно.
Как активировать промокод
- Выбери подходящий промокод «Аватарии» на promokodus.com.
- Прочитай условия его использования и срок действия.
- Нажми на кнопку «Открыть купон», ты будешь перенаправлен на страницу с акцией.
Подпишись на нашу рассылку, чтобы получать сообщения на электронную почту о появлении новых промокодов для «Аватарии».