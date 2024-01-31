Алексей Козлов – известный саксофонист и джазмен, участник и лауреат многих российских и зарубежных конкурсов. Исполнителю и композитору принадлежит трехэтажный клуб, в котором ежедневно выступают талантливые музыканты. На официальном сайте заведения можно приобрести билеты на джазовые концерты. На выходных здесь проводятся зажигательные ночные вечеринки. Многие гости также с удовольствием заказывают домашние блюда и напитки в фирменном ресторане. В теплое время года меломанов часто приглашают на фестивали в формате open air. Уже ознакомились с афишей предстоящих мероприятий и готовы купить билет? Не упустите возможность сэкономить по максимуму! Внизу этой страницы мы размещаем для вас лучшие промокоды в «Клуб Алексея Козлова» за январь 2024 года. Активируйте их в процессе оформления заказов и получайте скидки на культурный досуг.

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