«Пхали-Хинкали» – сеть ресторанов грузинской кухни. Отведайте национальные шедевры, не выходя из дома! Помимо знаменитых сытных блюд вы сможете заказать салаты, горячие и холодные закуски, супы, выпечку, напитки и десерты. Обратите внимание на сочные шашлыки из курицы, индейки, свинины и баранины, приготовленные для вас на мангале по оригинальным рецептам гостеприимной солнечной страны! Курьер доставит ваш заказ в любой район города в течение часа. При хранении продуктов и транспортировке соблюдаются все необходимые меры безопасности. Принимается оплата банковской картой. Попробуйте неповторимую кавказскую еду и сэкономьте при этом значительную сумму! На нашем сайте мы собрали для вас все актуальные купоны и промокоды «Пхали-Хинкали» за январь 2024 года. Выбирайте подходящий вариант, воспользуйтесь им при покупке и получите скидку или подарок!

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