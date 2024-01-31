Stars Coffee – это сеть кофеен под управлением профессиональной команды и звезд гастрономической индустрии. Для приготовления напитков используются различные сорта, привезенные из Бразилии, Гватемалы и Эфиопии. Чтобы клиенты ощутили неповторимый аромат и вкус, подбирается не только качественное зерно, но и натуральные сиропы, молоко и посыпки. Присутствуют авторские шедевры, завтраки, десерты, мороженое, а также регулярно обновляется сезонное меню. С помощью удобного мобильного приложения можно найти ближайшую кофейню в твоем городе, участвовать в акциях, копить бонусы в рамках бонусной программы. Есть стильный информационный сайт, где предлагается возможность ознакомиться с ассортиментом и узнать больше об используемых кофейных сортах. Любишь кофе, но ищешь способ сэкономить? Используй промокоды и купоны «Старс Кофе» (Stars Coffee) за январь 2024 года при заказе, и пусть ничто не омрачает твоей любви!

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