Выбираешь, где надежно хранить деньги? Или хочешь пользоваться картой на выгодных условиях? Тогда тебе подойдет «Уральский банк реконструкции и развития». Он входит в тридцатку крупнейших и в первую сотню надежнейших кредитных учреждений России. Здесь найдется свой подход как к частным лицам, так и к бизнесу. Большой кредит с низкой ставкой, дебетовая карта с кешбэком и бесплатным обслуживанием, кредитка с четырехмесячным беспроцентным периодом и выгодное рефинансирование – все это лишь малая часть предлагаемых опций. И конечно же приводи друзей и получай вознаграждение! В мобильном приложении можно совершать любые банковские операции за пару кликов. Также банк предлагает партнерские программы для инвестирования с прозрачными операциями. Для использования предложений на лучших условиях используй коды купонов на скидку UBRR за апрель - май 2024 года, будь уверен в своем комфорте.

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